Carnevale di Venezia 2020 in Piazza San Marco: programma 15 febbraio

La Città dedica il Carnevale di Venezia 2020 al più nobile dei sentimenti, l’AMORE, alla FOLLIA, che sempre l’accompagna e al GIOCO, che vi auguriamo non finisca mai!

Carnevale di Venezia 2020

Da sabato 15 febbraio a martedì 25 febbraio Piazza di San Marco spalanca le porte al Gioco, all’Amore e alla Follia e farà da straordinario palcoscenico alle amate sfilate di maschere, a spettacoli folli e giocosa musica, per un’immersione fantastica nel tema di questo Carnevale 2020. E tanta musica, che sarà protagonista tutte le sere con le proposte di Home Venice per Red Bull.

Direttore Artistico: Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice

Conduzione generale: Compagnia Pantakin Venezia

Programma

ore 11.00: CHE GIOCO, AMORE E FOLLIA ABBIANO INIZIO!

ore 11.15–11.45; LES ÉTOURNEAUX DANSEURS

ore 11.45–13.30: CONCORSO MASCHERA PIU’ BELLA…FOLLEMENTE INNAMORATI DI GIOCARE

ore 13.00–15.00: Pausa

ore 15.00 ED E’ ANCORA GIOCO, AMORE E FOLLIA!

ore 15.15–15.30 LES ÉTOURNEAUX DANSEURS

ore 15.30–16.00 ASPETTANDO LE MARIE DEL CARNEVALE con il trionfo carnevalesco di benvenuto Show della tradizione. Conduzione: Compagnia Pantakin Venezia e Principe Maurice Agosti.

ore 16.00–17.00: LA FESTA DELLE MARIE

ore 17.00–17.45 ESIBIZIONI STORICHE: Sbandieratori, duelli e danze.

ore 17.45-18.00: RIFLESSI IN CHIARO SCURO. Uno spettacolo a cura di “Le Voci del Medioevo di Trambaque”, produzione Wavents.

ANTEPRIMA HOME FESTIVAL in collaborazione con Aperol Spritz e Red Bull DJ-SET MUSICA DAL VIVO

Diretta su Televenezia

Segui il corteo storico e la presentazione delle 12 Marie in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook

Cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia 2020