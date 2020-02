Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale 2020: programma

Si svolgerà da sabato 15 a domenica 23 febbraio 2020 l’11. Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Avrà luogo nella sede della Biennale a Ca‘ Giustinian (S. Marco, 1364/a), con attività di laboratorio gratuite su prenotazione obbligatoria (tel. 041-5218828 promozione@labiennale.org) aperte alle scuole dal lunedì al venerdì e alle famiglie il sabato e la domenica

Carnevale Internazionale dei Ragazzi

Il Carnevale Internazionale dei Ragazzi è un progetto della Biennale di Venezia che dal 2010 si rivolge ai ragazzi, alle scuole con i loro insegnanti, e alle famiglie. Sollecita la creatività e la partecipazione nei giovani con laboratori organizzati, concorsi, creazioni di maschere e costumi, per favorire un impegno diretto e attivo dei partecipanti.

Il programma

Il programma generale si articolerà in giornate per le scuole, weekend per le famiglie, la sezione I Magnifici, laboratori organizzati, realizzati con il coinvolgimento degli studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro.

All’11. Carnevale Internazionale dei Ragazzi parteciperanno con laboratori Paesi quali la Germania con Gli acrobati della lingua, il Kosovo con La filigrana kosovara, la Repubblica Bolivariana del Venezuela con Il violino colorato, nonché il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e la cooperativa sociale Il Cerchio di Venezia.

Durante la giornata inaugurale del 15 febbraio saranno consegnati a Ca’ Giustinian i Leoni d’argento alla Creatività, riconoscimenti del concorso online destinato a scuole primarie e secondarie di I e II grado, per progetti aventi come finalità lo sviluppo, nelle scuole, della creatività applicata alle arti.

L’11. Carnevale dei Ragazzi propone anche quest’anno un programma di attività connesso ai temi della Scienza, in particolare Matematica e Scienze marine, confermando la collaborazione dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia e del CNR – ISMAR, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine.

Si ringraziano F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, che con il marchio Giotto è Colore Ufficiale dell’11. Carnevale Internazionale dei Ragazzi, e Vela – VeneziaUnica.

Programma dei laboratori di Matematica e Scienze marine

Qui di seguito il programma di laboratori dedicati alle scuole inerenti la Matematica, organizzati in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, nonché le attività scientifico/divulgative in cui scoprire le caratteristiche dell’acqua di mare, in collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche:

Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio – ore 12:15 e 14:30 Laboratorio di matematica – Matematica e statistica: divertimento al cubo! Un laboratorio per toccare con mano l’immaginazione della geometria spaziale e i dati multidimensionali, attraverso un percorso che parte dalla concretezza visiva e tattile per arrivare al ragionamento astratto. Giochi con la matematica e la statistica, visualizzando numeri-tabelle e ricostruendo il cubo SOMA, inventato da Piet Hein, in forme sempre diverse. Dedicato alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie, in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Sabato 15 febbraio – ore 11:00, 14:00 e 16:00 Laboratorio Scientifico – Il peso dell’acqua Perché in mare esistono acque leggere e pesanti? Cosa determina questa differenza? Quando si incontrano acque con peso diverso cosa succede? Come cambiano le proprietà dell’acqua in base al suo contenuto di sale? Questi e altri fenomeni verranno spiegati con dei semplici esperimenti. Verranno anche rappresentati in maniera artistica in modo che i partecipanti possano portarsi un piccolo pezzo di scienza a casa. In collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Giovedì 20 febbraio – ore 9:45 e 12:15: BOOM CRASH WROOM. Il laboratorio si inserisce all’interno del progetto EU Interreg SOUNDSCAPE che intende sensibilizzare le nuove generazioni rispetto all’inquinamento da rumore sottomarino e alle sue conseguenze per gli organismi e gli ecosistemi marini. In collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche.