Carnevale di Venezia: Signori della Notte accendono Piazza San Marco

Carnevale di Venezia: tante le attività che domani, venerdì grasso animeranno il centro storico e il palco “spaziale” di Piazza San Marco.

Dalle 10.00 riprendono eventi e spettacoli anche con momento teatrale, fino alle 13.00, quando si svolgeranno le selezioni del Concorso della maschera più bella.

Signori della Notte

Alle 15.00 e alle 17.15 l’evento di punta del venerdì grasso in Piazza: “El Carneval e i signori della notte”: la regia di Danilo Leo Lazzarini porterà in scena la ricostruzione storica delle lotte tra Nicolotti e Castellani. Istituiti sin dagli inizi del 1200 sotto il dogado del Doge Pietro Ziani, i Signori di Notte sovraintendevano all’ordine pubblico della città, avendo alle dipendenze i custodi dei sestieri, con giurisdizione su cittadini e forestieri, laici ed ecclesiastici. Svolgevano funzioni di polizia e istruttorie rispetto ai delitti di sangue; porto d’armi proibite; delitti contro la proprietà, l’onore, il buon costume; stregoneria, filtri, malefici.

Diretta Carnevale di Venezia 2019

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle 15

Alla sera riprendono la musica con i concerti e il dj-set in Piazza, grazie all’anteprima dell’Home Venice Festival in collaborazione con Red Bull che domani porterà sul palco, alle 18, il dj-set con Neva Coric, e alle 19.30 la musica live degli Spazio Zero Band.

Siamo nel pieno del Carnervale e tanti sono gli appuntamenti diffusi nel centro storico e sulle isole. A Ca’ Vendramin Calergi prosegue il Lunatic Dinner Ball, il party ufficiale del Carnevale di Venezia 2019, con il maestro di cerimonia principe Maurice.

Dorsoduro

A Dorsoduro, in campo San Sebastiano, campiello Squellini e campo San Barnaba, gli eventi dell’iniziativa “Dove c’è Carnevale”, a cura dell’associazione Do.Ve: dalle 15 alle 22, si vedranno rappresentazioni teatrali, musica dal vivo e momenti di intrattenimento con artisti di strada in collaborazione con associazioni e scuole di teatro cittadino.

A Rialto invece, il loggiato piccolo della Pescheria di Rialto si prepara ad animarsi alla sera con Fresch.in Festival, il festival di tre giorni incentrato sul binomio musica elettronica – slow street food, prodotto e organizzato da Pas-e, piattaforma culturale di progettazione e coordinamento di attività culturali, in particolare musicali, in collaborazione con Mattaccino, associazione attiva nella scena artistico-culinaria veneziana. Lo chef Donato Ascani del ristorante Glam, presenterà una degustazione di piatti pensati in esclusiva per questo evento seguiti da un menu street food che consisterà in hamburger di pesce e vegetariani inspirati alla cucina tradizionale.

Dalle 21 si esibiranno sul palco Ashed Thouht e prima di questa performance si alterneranno vari artisti live e dj set. Nel vicino campo Bella Vienna, invece, dalle 18 alle 24 suonerà lo “Strictly Showcase”.

Carneval de Casteo

Alle 18.00 all’ex Chiesa Maria Ausiliatrice, in fondamenta San Gioachin, l’associazione culturale Vividotango organizza l’evento “Carnivalmilonga”. Per gli appuntamenti serali, anche in via Garibaldi a Castello ci sarà un aperi-musica con Mamastè, al Vecio Piave.

Carnevale di Burano

Sull’isola di Burano continuano i momenti di intrattenimento musicali con dj, sfilate e animazioni per i bambini, concerti, sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici tra dolci tipici e frittelle offerti ogni giorno.

Carnevale a San Giacomo dall’Orio

Dalle 18 arriva il Tango in campo, grazie all’associazione Tango Action.

Hard Rock Carnival Nights

Dalle 20:30 alle 23:30 all’Hard Rock Café in Bacino Orseolo a San Marco la live music con gli ExiBeat, e dj set dalle 22.30 con Tuby Rubber (Musica live anni ’60 più House music dj set).

