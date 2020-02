Carnevale di Venezia 2020: giovedì grasso ricco di appuntamenti

Un giovedì grasso ricco di appuntamenti che spaziano dalla tradizione all’innovazione, dal divertimento alla cultura per celebrare il Gioco, l’Amore e la Follia, i temi del Carnevale di Venezia 2020, dare spazio alla storia e far tornare in vita i personaggi dell’opera letteraria più bella di sempre, l’Inferno di Dante.

Ballata delle Maschere con il toro

Fulcro della giornata, per il quarto anno consecutivo, è la coinvolgente e coreografica rievocazione della Ballata delle Maschere con il Taglio della Testa del Toro, organizzata dalla Compagnia L’Arte dei Mascareri.

Si parte alle ore 15.00 con il corteo che, in compagnia del Toro, i 12 pani e i 12 porci, dopo un prologo in campo San Giacometto a Rialto attraverserà, intervallato da spettacoli e intrattenimento itinerante, Campo San Bortolomio, Campo San Luca, Campo Manin, Campo Sant’Angelo (dove incontrerà i Malebranche), Campo Santo Stefano, Campo San Maurizio, Via XXII Marzo fino ad arrivare a Piazza San Marco alle 16.30 dove, la festa si concluderà con un grande spettacolo finale tra la folla della piazza più bella del mondo.

Con la Ballata delle Maschere con il Taglio della Testa del Toro si riprende e interpreta l’antico aneddoto nel giorno di Giovedì Grasso dell’anno 1162 in cui si celebrava la vittoria del doge Vitale Michiel II sul Patriarca Ulrico di Aquileia con i 12 Feudatari ribelli. In memoria del tentativo di insurrezione soffocato nel sangue, ogni anno anche i successori del Patriarca dovevano inviare in dono e a risarcimento al Doge in carica un toro 12 pani e 12 porci ben pasciuti.

Il toro-Patriarca con i 12 Porci-Feudatari veniva messo allo scherno della pubblica piazza con un rituale che prevedeva al suo culmine lo spettacolare taglio della testa del toro, da qui il detto tutto veneziano “Tagiar la testa al toro” che significa chiudere la faccenda definitivamente, anche sinonimo di soluzione rapida, secca anche se dolorosa. Gli animali venivano successivamente macellati e cucinati e la loro carne distribuita durante i banchetti tra i nobili, il clero, il popolo e i carcerati.

Anticipando il centenario della morte di Dante, l’Associazione rende omaggio, in questa edizione della manifestazione, al poeta fiorentino ispirandosi al Canto XXI dell’Inferno (V Bolgia dell’VIII Cerchio, le Malebolge), dove sono puniti i barattieri, costretti dai diavoli neri, alati e con bastoni uncinati (Malebranche) a restare nella “tenace pece” che bolle e che ricorda quella de “l’Arzanà de’ Viniziani”, usata per riparare le barche.

La compagnia invita tutti a partecipare in maschera, possibilmente con quelle artigianali veneziane.

Gli ospiti

Ospiti del Corteo della Compagnia l’Arte dei Mascareri, ci saranno le 12 Marie del Carnevale 2020 che porteranno i 12 pani, gli accompagnatori delle Marie che porteranno i colombi che l’Associazione ha realizzato per il progetto “Volo del Colombo Baleno”, 14 Attori della Commedia dell’Arte (tra cui un trampoliere), 5 Portatoro, 12 Maiali, 3 Trampolieri, 30/40 figuranti, 4 Tamburi della Schola Tamburi Storici di Conegliano e i Lagoon Pirates.

Diretta su Televenezia

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle 15.00

