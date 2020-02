Carnevale di Venezia 2020 in Piazza San Marco: programma 16 febbraio

La Città dedica il Carnevale di Venezia 2020 al più nobile dei sentimenti, l’AMORE, alla FOLLIA, che sempre l’accompagna e al GIOCO, che vi auguriamo non finisca mai!

Carnevale di Venezia 2020

Da sabato 15 febbraio a martedì 25 febbraio Piazza di San Marco spalanca le porte al Gioco, all’Amore e alla Follia e farà da straordinario palcoscenico alle amate sfilate di maschere, a spettacoli folli e giocosa musica, per un’immersione fantastica nel tema di questo Carnevale 2020. E tanta musica, che sarà protagonista tutte le sere con le proposte di Home Venice per Red Bull.

Direttore Artistico: Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice

Conduzione generale: Compagnia Pantakin Venezia

Programma

ore 11.00: CHE IL GIOCO, L’AMORE E LA FOLLIA ABBIANO INIZIO!

ore 11.00: PARTENZA CORTEO da Colonne di Marco e Todaro

ore 12.00 Aperol presenta … IL VOLO DELL’ANGELO. Maria vincitrice del Carnevale 2019, Linda Pani

ore 12.30–13.00: DANZE STORICHE Gruppo Storico “Le Maschere di Mario del ‘700 Veneziano” Associazione ASD, Gruppo Dame e Cavalieri

ore 13.00–14.30: Pausa

ore 14.30: ED E’ ANCORA GIOCO, AMORE E FOLLIA!

ore 14.45 – 15.15: KOREA WALKING FESTIVAL

ore 15.15–15.30: AMOR CHE NULLO AMATO AMAR PERDONA. Spettacolo a cura di Alexandra Mas e Marco Tassini in collaborazione con La Bottega dei Mascareri

ore 15.30–17.00 CONCORSO MASCHERA PIU’ BELLA…FOLLEMENTE INNAMORATI DI GIOCARE

ore 17.00–17.30: LÉ BEUFFON DE COURMAYEUR. Il Carnevale tipico di Courmayeur

ANTEPRIMA HOME FESTIVAL in collaborazione con Aperol Spritz e Red Bull. DJ-SET MUSICA DAL VIVO

Diretta su Televenezia

Segui il Volo dell’Angelo in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook

Cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia 2020