Carlo & Giorgio tornano in scena per l’estate 2019 con tutti i loro classici personaggi e lo fanno con Esserci o non Esserci: Tutto pur di andare in TV.

il 28, 29, 30 giugno lo spettacolo andrà in scena al Lido di Venezia, nella prestigiosa cornice della Sala Grande del Palazzo del Cinema, mentre l’11, 12, 13, 14 luglio sarà a Mogliano Veneto, in piazzetta del Teatro (in alternativa, al Teatro Busan in caso di maltempo).

“Due appuntamenti tutti dedicati al nostro pubblico più affezionato, che per noi non ha mai smesso di ‘Esserci’ – commentano Carlo & Giorgio.

Ecco allora la famiglia Baldan e la tv: elemento insostituibile della loro quotidianità, argomento delle loro discussioni, perennemente accesa davanti a loro, perché la famiglia Baldan, come le nostre, è ormai assolutamente devota alla televisione e sogna un giorno di poter “Esserci” dentro.

E allora cosa succederebbe se finalmente un giorno avesse la possibilità di diventare protagonista del nuovo reality show Esserci o non Esserci?

Lido di Venezia (VE) – Sala Grande del Palazzo del Cinema

Venerdì 28 Giugno – Sabato 29 Giugno – Domenica 30 Giugno 2019 ore 21.00

Prevendite

AGENZIA NUOVA FANTASY TOUR Via Lepanto 7, Lido Venezia – tel. 041 5261991 (chiuso sab e dom)

PUNTI VENDITA VENEZIA UNICA DI Lido S.M.E, Piazzale Roma e Tronchetto

Punti Vendita CIRCUITO VIVATICKET / On Line WWW.VIVATICKET.IT

Info 333 2573806

Biglietti

Intero € 21,00 + diritto di prevendita

Ridotto (fino a 12 anni) € 12,00 + diritto di prevendita

Pacchetto 4×4 (pacchetto di 4 biglietti) € 72,00 + diritto di prevendita

Mogliano Veneto (TV) – Piazzetta del Teatro

Giovedì 11 Luglio – Venerdì 12 Luglio – Sabato 13 Luglio – Domenica 14 Luglio 2019 ore 21.30, in caso di maltempo lo spettacolo si trasferirà al teatro Busan

Prevendite

CARTOLIBRERIA ANTONELLA Via Gris 12, Mogliano Veneto – tel. 041 5902298

CARTOCLIP Via IV Novembre 19H, Zero Branco – tel. 0422 485332

PUNTI VENDITA VENEZIA UNICA Via Lazzari 32 (Piazzale Cialdini) Mestre – Piazzale Roma Venezia

Punti Vendita CIRCUITO VIVATICKET / On Line WWW.VIVATICKET.IT

Info 333 2573806

Biglietti