Canoa Club San Donà: ben 14 atleti sul podio nella gara di Caldonazzo

Sono state ben 68 le società, 794 gli atleti, che si sono date battaglia lo scorso weekend nella gara nazionale canoa giovani, nonché meeting delle regioni, svoltasi a Caldonazzo, dove il Canoa Club San Donà si è distinto ancora per i risultati ottenuti.

I vincitori

Sono infatti ben 14 gli atleti bianco azzurri andati sul podio. In primis la vittoria nel K1 200m a Nicola Bonotto, ma non sono di meno 13 sono le medaglie di bronzo conquistate nelle varie specialità da Nicola Bonotto, Francesco Valerosi, Pierluigi Paneghel, Andrea De Pieri, Elias Pesce, Finotto Matteo, Davide Franzin, Marcherita Scroccaro, Alice Turchetto, Gianluigi Pelandra, Riccardo Rampon. Nella graduatoria nazionale delle società il Canoa Club San Donà si è piazzato in 14° posizione.

Canoa Club San Donà

Il risultato corona una stagione d’oro del club sandonatese, che in Veneto resta il più titolato con 15 campioni regionali eletti qualche settimana fa a Revine Lago: Linda Lazzarini, Luca Bonanno, Tommaso Mucelli, Manuel Scomparin, Pietro Nascimben, Edoardo Brunello, Enrico Carrer, Riccardo Fiorin, Gianmaria Zanchetta, Nicola Bonotto, Margherita Scroccaro, Alice Trchetto, Viola Bonanno, Mirko Callegher, Veronica Bordignon.

I campionati regionali hanno fissato in cima alla graduatoria delle società venete più premiate il Canoa Club San Donà, seguito dai Canottieri Mestre ASD e dall’Associazione Remiera Peschiera. Sono risultati che premiano il lavoro svolto dagli atleti ma anche dallo staff del club guidato dai tecnici Mauro Bordignon, Germano Schurzel e Caterina Scroccaro per il settore giovanile.

Risultati e una buona gestione del club che stanno trainando anche la crescita del settore amatoriale con un aumento dei soci maggiorenni, degli studenti, dei lavoratori. Le sistematiche uscite accompagnate,in collaborazione con le scuole del basso Piave e le associazioni sportive, stanno contribuendo a incrementare il settore giovanile.

“si continua a crescere su tutti i fronti – spiega Germano Schurzel – . Il club ha acquistato anche un nuovo furgone per gestire meglio le trasferte nazionali e internazionali, sono stati acquistati un motore fuoribordo per seguire gli atleti negli allenamenti e un nuovo vogatore per l’attività nei mesi freddi.Questo grazie al sostegno dello sponsor Rampon Auto, a Valerio Busato del Consorzio BIM Basso Piave e all’Amministrazione Comunale di San Donà di Piave”.