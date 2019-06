Campionato Veneto di Salto ostacoli: record di partecipanti

E’ record di partecipanti per l’edizione 2019 del Campionato veneto di salto ostacoli: ben 342 i binomi in gara. Un numero che porta la nostra regione ai vertici nazionali sia per quantità che per qualità dei partecipanti, ponendoci allo stesso livello di Piemonte e Toscana che sembravano invece irraggiungibili.

Campionato Veneto di Salto ostacoli

La competizione sarà outdoor, avrà inizio domani presso lo ‘Sporting Club paradiso’ di Sommacampagna (VR) e vedrà in gara atleti di tutte le province venete, con una leggera preponderanza per trevigiani, padovani, veronesi e vicentini, ma con atleti di spicco anche da Venezia, Rovigo e Belluno. La conclusione è prevista nel pomeriggio di domenica.

In gara dagli amatori, con ostacoli fino a 80 cm fino agli assoluti impegnati con salti fino a 1.40 di altezza.

Tra i favoriti Marco Coana, del veneziano ‘Ponte Alto’, Andres Penalosa, colombiano di nascita, ma che difende i colori del ‘Santo’ di Padova, Niccolò Borelli del vicentino ‘Horse Club Boschetto’, Carlo de Landerset della veronese ‘Società Ippica Pestrino’, Alberto Boscarato, del rodigino ‘Circolo Ippico Moline’ e Paolo Del Favero del trevigiano ‘Centro Equestre Fontane’. A sfidarli, ricordando come per uomini e donne la classifica sia unica, amazzoni di sicuro avvenire come le padovane Aurora Ferri, della “Horse Rider” e -reduce da Piazza di Siena Elena Chiarca- del ‘Gondrano e Berta’.

Contemporaneamente avrà luogo anche il Campionato Giovani Cavalli, riservato ai 6 e 7 anni -ricordando come negli ostacoli un cavallo cominci la sua carriera agonistica quando nel galoppo un cavallo ha invece smesso da un pezzo- in cui ad essere premiato sarà esclusivamente il cavallo.