Ca’ Michiel dalle Colonne: aperto al pubblico il piano nobile

In occasione della ricorrenza dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia e del piano di valorizzazione 2021 del Ministero della Cultura, Ca’ Michiel dalle Colonne apre il suo piano nobile al pubblico in via del tutto straordinaria.

Il palazzo di Ca’ Michiel dalle Colonne

Il palazzo veneziano è stato costruito nel XIII secolo ad opera della famiglia Grimani. Lo storico edificio è molto noto e oggi funge da sede del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto.

Visite

A partire da domani, martedì 6 luglio, e nelle giornate del 7, 13, 14 e 27 luglio, sarà possibile partecipare a visite guidate di tipo storico-artistico. L’importante palazzo veneziano è affacciato sul Canal Grande e situato nel sestiere di Cannaregio, 4314, in Calle del Duca, nei pressi di Campo Santi Apostoli.

Le visite avranno una durata di 60 minuti ciascuna. Queste sono gratuite e rivolte a tutti fino ad un massimo di 16 visitatori per fascia oraria. Per partecipare sarà necessario presentarsi all’ingresso prima dell’orario di inizio del tour guidato.

L’organizzazione dell’evento è a cura del segretariato regionale per il Veneto. Le prossime date in programma saranno nel mese di settembre 2021, nei giorni 9, 25 e 26 del mese.