Bus linea Venezia-Chioggia: attiva la nuova fermata alla stazione di Mestre

“Arriva Veneto”, l’azienda di trasporto che effettua la linea tra Chioggia/Sottomarina e Venezia ha attivato da oggi una nuova fermata alla stazione ferroviaria di Mestre. E’ il primo risultato evidente degli incontri avviati con la Città Metropolitana di Venezia, affidataria del servizio di linea dei bus ad Arriva Veneto.

Oltre a questa novità, si stanno approvando le possibilità di deviazione del percorso degli autobus da parte di “Arriva Veneto” in caso di incidenti sulla SS 309 Romea. Questo è frutto del dialogo e della collaborazione tra Comune di Chioggia, Città Metropolitana di Venezia e “Arriva Veneto”. Questi hanno lavorato nelle ultime settimane per trovare soluzioni adeguate e che potessero rispondere alle esigenze degli utenti.

Mauro Armelao, sindaco di Chioggia

«È un primo passo importantissimo per i chioggiotti e anche per i turisti. All’inizio del mio mandato, infatti, ho subito segnalato all’ente gestore del servizio di trasporto pubblico, l’urgenza di istituire una nuova fermata del bus sul piazzale esterno della stazione dei treni di Mestre (Piazzale Favretti). Comoda a chi scende dal treno (o da altri servizi di trasporto presenti in stazione). Direttamente accessibile dal binario 1 della stazione, senza dover più percorrere a piedi le rampe del vicino cavalcavia o il sottopasso ciclopedonale verso Marghera.” afferma il sindaco.

Continua dicendo: “Ora sto attendendo la definizione dei percorsi alternativi, sia in direzione Venezia, che in direzione Chioggia. Consentiranno agli autobus extraurbani di effettuare delle deviazioni in caso di incidente in Romea. Il tutto per far riprendere in sicurezza la corsa e rispondere alle esigenze di studenti e lavoratori pendolari, che in questi casi si trovano ad attendere, anche ore, a bordo dell’autobus incolonnato nel traffico».

Infine spiega Armelao: «Ritornando sul tema delle fermate, un ringraziamento va a Città Metropolitana. Essa ha recepito le preoccupazioni e le istanze della nostra città. Voglio sottolineare che alla stazione di Mestre in tutti questi anni – non solo dal 2018 quando il servizio è svolto da Arriva Veneto, ma anche prima con Actv – non c’è mai stata una fermata in direzione Chioggia. Questi sono i risultati, a soli sei mesi dalla mia elezione. Segno tangibile che rispondo con i fatti alle polemiche sterili. Mi occupo con dedizione sia delle criticità quotidiane e urgenti dei trasporti, sia della visione futura della nostra città».