La manifestazione del no nav contro le grandi navi a Venezia, in specifico davanti Piazza San Marco, secondo il Sindaco Brugnaro ha portato tutti d’accordo.

No alla strumentalizzazione

Precisa a sottolineare come chi invece strumentalizza la situazione e la protesta dei cittadini per allargarla invece a tutte le navi, o alle imbarcazioni in generale, non hanno ragione d’esistere. Il sindaco di Venezia dissente da tale posizioni in quanto danneggerebbero solo l’economia senza portare reali benefici alla città.

Per Brugnaro quindi la questione del bandire il passaggio delle grandi navi va circoscritto ad aree ben definite, come nell’area del bacino di San Marco.

E’ da escludere quindi l’atteggiamento del no a tutto.