Bottiglia Eco Solidale: i punti di raccolta a Cavallino Treporti

Continua la campagna di sensibilizzazione “Bottiglia eco-solidale un tappo per la vita Pro C.R.O Aviano” promossa dall’amministrazione in collaborazione con l’associazione “Sorgente dei Sogni” e la disponibilità della famiglia Marangon che sta ospitando la Bottiglia in Lungomare Dante Alighieri.

L’amministrazione dalla prossima settimana distribuirà 60 bottiglioni sia nei luoghi pubblici comunali sia nelle strutture ricettive con l’obiettivo di coinvolgere residenti ed ospiti nel progetto di raccolta tappi a sostegno della borsa di studio per l’infermiere di ricerca di Aviano.

Il progetto

«Abbiamo accolto positivamente la richiesta di ospitare il progetto nel nostro territorio. L’associazione già nelle scorse settimane ha presentato il progetto nelle scuole tanto che i ragazzi hanno iniziato la raccolta e portato i tappi alla Bottiglia. È un gesto di sensibilizzazione e solidarietà che i nostri giovani hanno colto positivamente, capendo il grande valore di questo piccolo gesto – dicono l’assessore Giorgia Tagliapietra e la sindaco Roberta Nesto -. Vista l’importanza della finalità del progetto con la sindaco abbiamo deciso di coinvolgere anche le strutture ricettive, sensibilizzando così anche gli ospiti, dando un valore aggiunto al progetto ed avendo così maggior possibilità di raccogliere un elevato numero di tappi».

La raccolta solidale

I ragazzi della scuola Carpaccio hanno partecipato a questa importante raccolta solidale e durante l’anno scolastico si sono impegnati raccogliendo i tappi per aiutare la ricerca e la scorsa settimana hanno conferito i tappi alla Bottiglia. Anche “Amico Conad” di Treviso, che ha ospitato la Bottiglia eco-solidale durante l’Adunata degli Alpini e promosso la campagna, ha portato a Cavallino-Treporti 116.550 tappi. L’occasione è stata anche per l’associazione Monsignor Fusaro di Venezia che ha consegnato i tappi raccolti dai cittadini del Lido e di Venezia. E i ragazzi della scuola Manin

«La collaborazione di tutti è preziosa. Continueremo la campagna di sensibilizzazione e raccolta per tutta l’estate. Siamo disponibili a raccogliere le adesioni anche delle attività che vorranno contribuire diventando punto di raccolta. Un piccolo gesto per un grande progetto».

Raccolta fino a settembre

La raccolta a Cavallino-Treporti continuerà fino a fine settembre. Sarà possibile conferire i tappi direttamente alla Bottiglia eco-solidale in via Lungomare Dante Alighieri, 4 a Punta Sabbioni oppure negli appositi 10 contenitori distribuiti nel territorio presso: la sede del Municipio, la biblioteca comunale, Il Centro Polivalente e la parrocchia S. Francesco a Ca’ Savio; la parrocchia SS. Trinità a Treporti; la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ca’ Vio; la sede municipale, Ufficio Tecnico a Ca’ Ballarin; il Centro Pascoli, la scuola Primaria Pascoli e la scuola dell’Infanzia a Cavallino. Per aderire alla campagna è possibile contattare la segreteria del sindaco allo 0412909712.

La Bottiglia eco solidale ad ottobre passerà al comune di Fontanelle per continuare la sua tappa nel territorio Veneto.