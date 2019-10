E’ in carcere il presunto responsabile della bomba esplosa a Marcon che ha terrorizzato i residenti di viale San Marco il pomeriggio di lunedì 21 ottobre. Ha 55 anni si chiama Paolo Nogara, risiede a Casal sul Sile. E’ un’appassionato di esplosivi e dopo aver perseguito per anni la sua ex poche ore prima dell’attentato le aveva scritto «Ti sto preparando dei regalini»

Bomba esplosa a Marcon

La bomba che poteva ferire in maniera grave eventuali passanti è esploso per errore davanti al condominio California, l’edificio accanto a quello dove risiede l’ex fidanzata. La bomba era stato ricavata da una bombola di ossigeno di quelle impiegate dai sommozzatori nelle immersioni riempita di polvere pirica.

Gli attentati precedenti

Nogara sarebbe anche un sub esperto. Il profilo tracciato dai militari racconta un uomo violento, pronto a minacciare chi gli sta intorno. Nogara era stato condannato pochi mesi fa per fatti risalenti al 2011: in quell’occasione, aveva fabbricato due bombe molotov (in plastica) per minacciare un conoscente, residente a Mogliano Veneto, che gli doveva poche centinaia di euro.

Una l’aveva messa nel garage del debitore, l’altra, 15 giorni più tardi, nel cortile. La ex fidanzata ha subito spiegato ai carabinieri di essere stata vittima in più occasioni delle minacce, delle persecuzioni e delle violenze dell’uomo. I due si conoscono da 9 anni e già in passato lei aveva denunciato almeno un episodio di maltrattamenti. Nell’abitazione dell’uomo i militari dell’Arma hanno anche trovato la bicicletta e gli indumenti utilizzati durante l’attentato.