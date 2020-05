Bibione: segnaposti e distanze per garantire una bella vacanza

La stagione può ripartire. Con tutti gli accorgimenti e le distanze sociali che in questo momento sono fondamentali per garantire la sicurezza dei turisti. Il sindaco di San Michele al Tagliamento / Bibione e presidente dei Sindaci della Costa Veneta Pasqualino Codognotto lancia un’idea-progetto per il rilancio della stagione estiva. GUARDA IL SERVIZIO: Alessandro Berton: spiaggia del futuro sta per nascere in Veneto

La spiaggia di Bibione

“Partendo dal concetto di garantire la salute con il rispetto della distanza sociale vorremmo riorganizzare la spiaggia con moduli differenti rispetto agli anni scorsi – precisa Codognotto – con più distanza tra ombrelloni e sdrai: moduli variabili fino ad un massimo di 8x8metri. Inoltre il nostro obiettivo è di garantire la distanza sociale anche nei confronti di quella fascia di pendolari che soprattutto nei fine settimana arriva nelle località balneari, predisponendo alle spalle del soggiorno all’ombra dei segnaposti anche con dei numeri che li contrassegnano per avere, se necessario, la rintracciabilità delle persone, chiaramente nel pieno rispetto della privacy”.

Spiaggia libera

Codognotto prosegue: “La stessa impostazione varrà anche per le “ali” ovvero per le zone libere verso il faro e verso la laguna. Sia chiaro c’è ancora del lavoro che va affinato. Partiamo dal principio che dobbiamo dare certezza ai nostri ospiti ai quali va garantito il diritto alla salute e intendiamo replicare le distanze sociali anche all’interno della città. Vale a dire ai bar e ai ristoranti che volessero ampliarsi per garantire maggiore sicurezza sanitaria offriremo nuovi spazi valutando situazione per situazione, specificità per specificità e senza maggiori oneri per gli stessi. Tale principio vale per il mercato settimanale per dove saranno governati gli accessi e maggiormente distanziate le bancarelle. E’ su questi presupposti che ci dobbiamo preparare”.

Codognotto conclude: “Su questa idea-progetto di città che si allarga nelle sue attività consentendo meno promiscuità e, anzi, garantendo più spazi ad ognuno dei turisti che fonderemo il rilancio della nostra località. Aggiungo che anche le aree a verde pubblico e le piste ciclabili sulle quali abbiamo puntato negli ultimi anni costituiranno un grande valore aggiunto per una bella vacanza in sicurezza. Le città balneari sono pronte”.