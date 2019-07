Tutta l’emozione di far nascere un’opera davanti ai propri occhi. È il grande spettacolo di Sensation Expirience Arts in scena a Bibione sabato 13 e domenica 14 luglio, quando l’arenile di fronte a Piazza Zenit si trasformerà in un arioso atelier con pittori e scultori sono chiamati a misurarsi sul tema “Feeling S.E.A.” ovvero sentire il mare.

Sensation Expirience Arts 2019

A questa edizione organizzata da Seaside events con la collaborazione del comune di San Michele al Tagliamento è prevista la partecipazione di 12 artisti. Non solo italiani ma ci saranno anche pittori e scultori provenienti dalla Serbia e dalla Romania.

Il pubblico non si limiterà a guardare il work in progress delle opere, ma potrà anche esprimere un giudizio, visto che tutti i lavori rimarranno esposti per una settimana nei locali pubblici e nei negozi di Bibione.

I migliori saranno premiati la domenica successiva, il 21 luglio.

Spiaggia e arte si uniranno nel nome di un’emozione unica ed inafferrabile. La libertà di camminare a piedi nudi sulla sabbia raccontando il proprio mondo.