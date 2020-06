Bibione ed Eraclea: due nuovi comandati per i carabinieri

Nelle ultime due settimane, nella provincia di Venezia, lungo il litorale a rinforzare i Reparti in previsione anche del periodo estivo, si è avuto l’avvicendamento di due Comandanti di Stazione a Bibione ed Eraclea, spesso nell’Arma i veri protagonisti silenziosi della “storia” di tutti i giorni, fatta di innumerevoli episodi dal profondo valore umano e caratterizzata sempre dalla vicinanza e dalla prossimità alla gente.

Bibione

Alla Stazione Carabinieri di Bibione il nuovo Comandante, dal 15 giugno, è il Maresciallo Capo Pietro Gaddeo, 49 anni, originario di Cittadella (PD), il quale ha svolto numerosi incarichi nella territoriale in particolare in Friuli Venezia Giulia. Diventato Carabiniere nel 1991, in servizio presso la Stazione di Meduno (PN), quindi dal 1993 è

stato trasferito alla Stazione di Ampezzo (UD) e quindi, nel 1997, alla Stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro (UD). Dal 2002 è diventato Maresciallo, comandando ripetutamente sia in sede vacante che interinalmente la Stazione di Lignano Sabbiadoro.

Eraclea

Il Maresciallo Capo Valerio Scafati ha assunto invece il comando della Stazione Carabinieri di Eraclea l’11 giugno scorso. Originario di Magliano dei Marsi (AQ), 41enne, si è arruolato nell’Arma nel 1999 ed ha prestato servizio presso vari reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia: Oriago dal 2000, Spinea dal 2001 al 2008 e Marghera dal 2009 allorquando viene promosso Maresciallo; ha svolto anche servizio per un anno nel 2013 presso la Stazione di Luco dei Marsi (AQ).

Il Col. Mosè De Luchi, Comandante Provinciale di Venezia, nel dare loro il benvenuto: “L’avvicendamento di personale nei reparti è sempre un elemento di novità che da freschezza di idee, iniziative e opportunità. Le Stazioni di Bibione ed Eraclea hanno ora il loro Comandante. Sono entrambi di provata esperienza e conoscitori dell’area per i pregressi incarichi svolti. Accolgo la loro destinazione con gioia pensando al territorio di cui saranno riferimento, e, con l’augurio di buon lavoro, esprimo loro le mie felicitazioni perché raggiungono il prestigioso incarico di Comandante di Stazione che per l’Arma dei Carabinieri è da sempre cifra distintiva dell’identità istituzionale sul territorio”.