Bibione: in tre mesi 160 mila persone hanno visitato il faro

Circa 160 mila persone dal 27 giugno al 30 settembre hanno visitato il faro e usato per gli spostamenti il Passo Barca Bibione – Lignano Sabbiadoro.

Bibione: un record di visite

Si sono recate alla visita del faro 95670 turisti. Invece hanno usufruito del Passo Barca, che collega via fiume Tagliamento le due regioni, Veneto e Friuli VG, ben 61616 utenti.

Un vero record visto che si tratta di un periodo di poco più di tre mesi.

Le parole del sindaco Pasqualino Codognotto

Il sindaco di San Michele al T./Bibione esprime soddisfazione: “mi sembra doveroso sottolineare che il successo evidenziato dai numeri si riferisce solo a tre mesi e qualche giorno di attività del faro e del Passo Barca.

Non è una novità, ma va ancora una volta puntualizzato che nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid19 siamo riusciti a ripartire.

Quella del Passo Barca rappresenta una nuova formula di proposta turistica che sta riscuotendo sempre più consensi. Il collegamento di turisti per le vie d’acqua, anche tra regioni, è riconosciuto come un nuovo modo di trasporto ecologico.

Come amministrazione abbiamo da tempo infatti puntato sulla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e non è un caso se Bibione ha avuto riconoscimenti a tutti i livelli per realtà che investe sulla sostenibilità.”

Codognotto ha concluso: “È una risorsa vera e propria l’ambiente che abbiamo a disposizione. Unito agli oltre 50 chilometri di piste ciclabili che va oltre l’ombrellone e lo sdraio, ma offre una serie di servizi diversi che vanno ad incrementare lo slow tourism sempre più ambito dalle famiglie”.