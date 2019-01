Bellunese: 60 motoseghe per il recupero del legno

Il gruppo STIGA a favore delle popolazioni del Bellunese colpite dal maltempo. Gli attrezzi verranno distribuiti a varie organizzazioni di Protezione Civile

Il gruppo STIGA, azienda con sede a Castelfranco Veneto ha consegnato oggi 60 motoseghe di propria produzione alla Protezione Civile Veneta come sostegno alle località che lo scorso novembre sono state colpite dal maltempo: gli attrezzi verranno distribuiti a varie organizzazioni di Protezione Civile che si sono attivate e stanno operando per contribuire alle attività di ripristino delle aree boschive del territorio e per il recupero del legno, considerando l’enorme lavoro che deve essere ancora svolto nell’immediato e nei prossimi mesi. Se le luci della ribalta si sono spente sul bellunese, la verità è che l’emergenza continua e c’è la necessità di un impegno nel tempo.

“La nostra azienda – dichiara Dimitri Fratus, General Manager Italian Market – ha radici storiche nel Veneto: crediamo che sia nostro dovere aiutare le popolazioni delle aree colpite. In passato siamo stati al fianco di altre Regioni in momenti di emergenza e la responsabilità sociale è uno dei pilastri della nostra azienda. In questa occasione abbiamo voluto donare delle motoseghe perché sono un aiuto concreto che va a rispondere ad un’esigenza che sarà presente anche nel medio periodo. Ci auguriamo che si continui ad informare su quello che accade nel bellunese: troppo spesso l’attenzione rimane alta solo dopo le calamità; speriamo che il nostro gesto possa essere utile a sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica”.

“In un momento difficile come quello dello scorso autunno – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – abbiamo avuto l’ennesima prova della grandissima solidarietà dei veneti, che fin da subito si sono prestati in mille modi per attenuare gli effetti del maltempo e aiutare a riportare le località colpite in condizioni di normalità.

Una sensibilità tipicamente veneta, che si è espressa attraverso i volontari che si sono messi fisicamente a disposizione, ma anche attraverso i tantissimi cittadini che hanno voluto fare delle donazioni e attraverso il mondo imprenditoriale, che non ha mancato di far sentire il suo sostegno disinteressato. Relativamente a questo ultimo contesto l’azienda Stiga rappresenta certamente un lucido esempio. Ad essa, come a tutti quelli che si sono adoperati e si stanno ancora adoperando, va il nostro grande grazie”.