Tutte confermate le bandiere blu alle spiagge del Veneto. Significa che San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle potranno sventolare il vessillo la prossima estate, sinonimo di salvaguardia dell’ambiente, esattamente come l’estate scorsa.

Bandiere blu

L’Assessore regionale al turismo Federico Caner ha ringraziato gli operatori turistici per come hanno valorizzato il contesto delicato come quello marino. Hanno ottenuto la bandiera dalla FEA italia ovvero la fondazione per l’educazione ambientale assieme ad altre 217 località costiere.

Lo stato di salute delle acque venete

Va ancora meglio riguardo lo stato di buona salute di cui godono le acque venete dato che l’ARPA, l’Agenzia per l’Ambiente Regionale ha riconosciuto idonee alla balneazione 173 spiagge lungo la costa dell adriatico veneto, del lago di Garda, del Mis, di Centro Cadore, di Lago, di Santa Maria per un totale di 149 km di costa.

Il campionamento pre stagione è stato raccolto tra l’8 e 10 maggio. Ci sarà nuovo monitoraggio tra il 22 e 24 maggio subito dopo l’apertura della stagione balneare in programma il 15 maggio, ossia questo fine settimana.