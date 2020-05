Bandiera Blu a Jesolo per il 17esimo anno di fila

Sui quasi quindici chilometri di litorale di Jesolo a svettare sul panorama, tra il verde-azzurro del mare e la sabbia dorata sarà la Bandiera Blu delle spiagge. Il prestigioso riconoscimento della FEE Foundation for Environmental Education è stato conferito questa mattina alla località per il diciassettesimo anno consecutivo e diventa un importante segnale per la città che si prepara ad affrontare la stagione estiva alle porte, dopo l’emergenza coronavirus. Un vessillo che certifica l’impegno che viene garantito ogni anno dagli operatori turistici e dallo stesso Comune e che valorizza la località balneare.

Bandiera Blu

Come accaduto dal 2004 ad oggi, Jesolo ha dimostrato di possedere i trentadue stringenti criteri previsti dalla Fondazione che guardano non solo alla qualità delle acque di balneazione, confermata dall’Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ma anche i servizi erogati ai turisti.

Dalla raccolta dei rifiuti e la depurazione dell’acqua alla promozione della mobilità sostenibile e della fruibilità e tutela dell’ambiente, passando per i servizi di salvataggio e l’utilizzo della spiaggia da parte di persone con disabilità.

Il commento dell’assessore

“Nell’eccezionalità del momento che stiamo vivendo e le tante notizie, spesso negative, che ci vengono trasmesse la conquista della Bandiera Blu diventa quest’anno un vero spiraglio di luce e di speranza per la stagione che ci prepariamo ad affrontare – dichiara l’assessore al Sistema Qualità, Otello Bergamo -. Mai come oggi, un tempo in cui la gente chiede certezze, garanzie e sicurezza per la propria vacanza la Bandiera Blu trasmette il messaggio di una Jesolo dove si può soggiornare e vivere la propria esperienza con serenità. Dal mare ai servizi, dall’accoglienza all’ospitalità, il turista trova un sistema città all’altezza dove sentirsi davvero a casa”.