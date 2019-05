Baby gang: la squadra mobile di Venezia ha stretto il cerchio e stamane sono scattate le misure cautelari per sette ragazzi tutti maschi, 3 maggiorenni e 4 minorenni alcuni sono stati portati in carcere e altri sono stati costretti ai domiciliari.

Baby gang: formata da 3 gruppi

Si tratta di tre gruppi distinti che operavano uno a Mestre, l’altro a Venezia. Sono tutti residenti nel comune ad eccezione di uno di Treviso che è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga, e un altro di Mogliano Veneto denunciato per i pestaggi.

Gli equipaggi della questura hanno anche effettuato 12 perquisizioni domiciliari, trovando nella casa del trevigiano un paio di etti marijuana, oltre a bustine per il confezionamento delle dosi, bilancino di precisione, coltello a farfalla e un passamontagna.

La squadra mobile accusa uno dei due gruppi di aver colpito parecchie volte tra giugno e agosto 2018 in terraferma, tra piazzale Cialdini, Madonna Pellegrina e piazza Barche. A capo del branco c’era un maggiorenne ora in carcere e il gruppo era in azione ogni sera.

I furti

A loro sono attribuiti i danni subiti dal liceo artistico Guggenheim, con pc, proiettori e aule devastate – e furti aggravati. Il furto di almeno 3 veicoli di proprietà dell’Anas, oltre a ciclomotori a scopo di estorsione. Un secondo gruppo aveva a capo ancora un maggiorenne che ora è ai domiciliari ed era costituito da tre minorenni condotti in comunità. E’ ritenuto responsabile del pestaggio di un bengalese avvenuto nel febbraio scorso. La vittima aveva riportato un taglio alla testa e la disossazione della mandibola con 15 giorni di prognosi.

Rapine a Venezia

Per l’ultimo gruppo che si muoveva in centro storico a Venezia sono stati condotti in carcere un 18 e un minore. Una misura grave che si spiega con l’attribuzione ai due di due rapine avvenute il 13 e il 19 gennaio a San polo e Dorsoduro In entrambe le circostanze i banditi avevano aggredito un gruppo di ragazzi con un tirapugni: nel primo caso il colpo era andato male, nel secondo, invece, uno dei ragazzi aggrediti era caduto e poi picchiato a terra, dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni.

Al maggiorenne è contestata anche una terza rapina, durante la quale, sotto minaccia, avrebbe rubato 20 euro alla propria vittima