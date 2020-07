Foto senza trucco di successo per Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha postato sul suo Instagram questa foto in cui compare senza trucco e con i brufoli in bella vista per incitare le donne: «La perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più». Il post ha ottenuto una vera a propria valanga di like e complimenti da parte di tanti follower, a cominciare da papà e mamma: «Ti amo», ha scritto Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker invece ha commentato: «La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta… ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi».

Il suo fidanzato ha scritto: «Sei la più bella del mondo»

Anche l’attuale fidanzato di Aurora, l’ingegnere Goffredo Cerza, ha voluto dire la sua: «Sei la più bella del mondo, amore mio», mentre per Tiziano Ferro: «La tua bellezza rimane innegabile da sempre. E non sto parlando di canoni estetici. Quel tuo cuoricino pesa tre quintali, e posso dirlo perché l’ho visto crescere». Guendalina Canessa ha confessato: «Io non ho i brufoli, ma la cellulite. Auri, parole sacre», e Paola di Benedetto ha semplicemente affermato: «Bella bella».

Intanto a papà Eros viene attribuito un nuovo amore

Ma anche papà Eros Ramazzotti fa parlare di sé nelle ultime ore per l’ennesimo presunto flirt, dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, tutti finora puntualmente smentiti! La nuova fiamma sarebbe Veronica Montali, che partecipò l’edizione 2004/2005 di Amici, il talent televisivo di cui fu ospite lo stesso cantautore romano. Oggi (QUI il profilo Instagram) Montali ha 36 anni, due figli e un ristorante sul lungomare di Loano, in Liguria dove Eros, secondo il settimanale Di Più, durante un fine settimana, trascorso su uno yacht al largo di Finale Ligure, avrebbe incontrato Veronica.