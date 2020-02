Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori al parking di piazza Brescia, a Jesolo, gestito da cinque anni da Atvo. Un restyling che consentirà all’infrastruttura di offrire un servizio in più ed un risparmio nei consumi di energia elettrica.

L’intervento di Atvo

“L’intervento – spiega il direttore, Stefano Cerchier – consiste nell’adeguamento di tutto l’impianto di illuminazione, con l’installazione di nuovi e moderni punti luce, ovviamente a led. La conseguenza di questo importante progetto, concordato con la Città Metropolitana, sarà di ottenere un minore consumo ed una maggiore efficienza”.

Saranno anche sostituiti gli alberi delle varie aiuole (che presentavano delle problematiche) con delle piante più adeguate al contesto. La conclusione dei lavori è prevista per la metà di marzo, in tempo per l’apertura del park già prevista per il primo aprile. Il parcheggio di piazza Brescia è dotato di 400 posti-auto.

“E’ un intervento che conferma ancora una volta – conclude il presidente di Atvo, Fabio Turchetto – come Atvo creda nella forza del turismo e investa in questo importante comparto dell’economia del Veneto”.