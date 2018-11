Villa dei Vescovi aspetta il Natale organizzando dei laboratori creativi per grandi e piccoli nel corso delle prossime tre domeniche.

La Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), bene del FAI, Fondo Ambiente Italiano, realizzata nel Cinquecento dall’architetto Giulio Romano, si veste da festa in occasione del Natale.

Per le prossime tre domeniche, infatti, verranno organizzati dei laboratori per grandi e piccini: domenica 18 i più piccoli potranno realizzare degli addobbi per il tavolo natalizio, ovviamente utilizzando materiali di riciclo, mentre per signore e signori verranno insegnate le regole del bon ton per un perfetto cenone e sarà data l’occasione di degustare dei vini; domenica 25 novembre si potranno invece realizzare decorazioni per albero e presepe, e al tramonto verranno accese le luci di Natale in Villa. Domenica 2 novembre, sarà presente in Villa Babbo Natale, insieme a cui i bambini potranno scattarsi delle foto e a cui potranno consegnare la letterina.

Gli eventi sono realizzati grazie al patrocinio della Regione Veneto, dalla provincia di Padova e dal comune di Torreglia.