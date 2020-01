Ladro seriale di trolley fermato in stazione a Mestre - Televenezia

Tanto l’impegno profuso nel periodo delle Festività Natalizie per garantire agli utenti di viaggiare in sicurezza nel mondo ferroviario. Sono proseguite così i servizi di controllo e di vigilanza disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto. I controlli si sono concentrati nelle stazioni e negli ambiti di competenza, ed in particolare in quelle di Venezia, Mestre e Padova. Queste stazioni sono da sempre interessate da un flusso sempre imponente di viaggiatori. E’ stato bloccato un ladro seriale di trolley

L’arresto

Gli Operatori della Polfer di Mestre hanno proceduto all’arresto di un quarantaseienne. Il soggetto, a seguito di approfonditi accertamenti, risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Con questo, si disponeva l’esecuzione della pena detentiva di 6 mesi e 1 giorno di reclusione, perché condannato per una rapina commessa nel dicembre 2014. L’uomo alla vista degli operatori ha assunto un atteggiamento sospetto, quasi volesse sottrarsi al controllo di polizia. Aveva infatti attraversato i binari per portarsi al marciapiede opposto. Gli si contestano, inoltre, anche le violazioni amministrative relative al regolamento della Polizia Ferroviaria.

Ladro seriale di trolley

Sempre nella Stazione di Mestre, gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, durante una mirata attività di prevenzione e repressione dei reati predatori espletata in abiti borghesi, sono intervenuti prontamente. Hanno colto in flagranza di reato aggravato un giovane, a bordo di un treno Alta Velocità in sosta nello scalo. Gli operatori rimasero colpiti dal comportamento sospetto dell’uomo, che più volte saliva e poi subito scendeva da alcuni convogli fermi in stazione.

Il furto

Dopo averlo seguito a bordo di un treno Alta Velocità, lo hanno visto prelevare con disinvoltura un capiente trolley dal vestibolo di una carrozza e spostarsi repentinamente in un’altra, preparandosi a scendere. Immediatamente bloccato, gli Agenti dopo aver individuato la vittima, un turista australiano, completamente ignaro di quanto appena accaduto, si è visto restituire il bagaglio integro nel contenuto, pari ad un valore stimato di circa 2.000 euro.

Altri furti, stesso autore

Gli immediati accertamenti hanno consentito di identificare compiutamente l’autore del reato, un ventiquattrenne straniero, già gravato da precedenti penali, che l’Autorità Giudiziaria aveva denunciato. Grazie ad ulteriori approfondimenti investigativi, attuati anche analizzando minuziosamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario, hanno consentito agli Agenti di individuare lo stesso ladro seriale di trolley.

Attività di spaccio

Particolare attenzione viene costantemente riservata anche alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, con servizi mirati svolti con l’ausilio di unità cinofile. In particolare nella stazione ferroviaria di Portogruaro, una pattuglia del Posto di Polizia Ferroviaria, coadiuvata da un operatore cinofilo della Polizia Locale, fermava un giovane con un vistoso bagaglio al seguito, che, sottoposto ad approfondito controllo, a seguito della inequivocabile reazione del cane, si trovava in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. L’uomo è segnalato per detenzione ad uso personale.

La Polizia Ferroviaria di Mestre

Tutte le attività di vigilanza e controllo svolte dalle pattuglie nelle stazioni e negli scali ferroviari vengono coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Venezia Mestre e sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione, che consentono agli operatori la verifica e l’analisi in tempo reale dei documenti elettronici.

Il progetto “Train to be cool”

Ma la presenza della Polizia Ferroviaria è viva e costante anche negli istituti scolastici primari e secondari. Qui prende piede il Progetto “Train to be cool”, campagna di educazione alla legalità e alla sicurezza, in particolare nell’ambito ferroviario. Ideato dal Servizio Polizia Ferroviaria in collaborazione con il MIUR, incontra l’attenzione di tanti bambini e ragazzi, riscuotendo grande interesse e partecipazione.

L’incontro con i bambini

In questi giorni di gennaio, dopo la ripresa delle attività scolastiche al termine delle vacanze natalizie, gli Operatori appositamente formati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto hanno già incontrato 98 bambini della scuola primaria del Plesso Manzoni IC3 Felissent di Treviso, 409 giovani studenti della scuola secondaria di primo grado e 150 bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella (PD).

Il comportamento da adottare

A tutti è stato illustrato il comportamento corretto da tenere nelle stazioni e sui treni, suggerendo gli accorgimenti da adottare per prevenire incidenti che, talvolta, vedono coinvolti proprio i più giovani. Trenta bimbi della Scuola Primaria di Casale sul Sile sono stati invece graditi ospiti nella Sezione Polizia Ferroviaria di Venezia S. Lucia, dove hanno visitato gli uffici e la Sala Monitor dimostrando grande entusiasmo.