Arianna Fontana sarà l’aquila del Carnevale di Venezia 2019. L’atleta, pluri-medagliata nello short track, spiccherà il volo dal campanile di San Marco alle 11.

Prima del volo ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Televenezia. Arianna Fontana ci racconta che per lei essere qui a Venezia durante il Carnevale è sempre stato uno dei suoi sogni nel cassetto.

È stata scelta come testimonial della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Il programma sfrutta le due regioni Lombardia e Veneto e richiama l’ agenda 2020, sfruttando l’ampio territorio e le strutture già esistenti e disperdendo su più regioni il fardello delle spese.

Arianna Fontana dice :” Ho sempre vissuto le Olimpiadi come atleta e ora essere portabandiera di una candidatura olimpica è davvero un grande onore”.

Diretta Carnevale di Venezia 2019

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle 10

Cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia