Andrea Bocelli torna a fare beneficenza - RadioVenezia

Torna Celebrity Adventures: uno dei più grandi eventi benefici al mondo promosso da Andrea Bocelli. Tre serate: 28 luglio, 30 luglio e 1 agosto. Che quest’anno avranno come scenario la Toscana.

Si tratta una tradizione inaugurata del 2014 che da qualche anno porta in Italia grandi nomi dello spettacolo. Tutti uniti nel segno della beneficenza.

Gli ospiti

Tra questi: Claudio Baglioni, Vanessa Hudgens, Nathalie Emmanuel Michael Bolton, David Garrett, Paul Anka, Franc D’Ambrosio, Tony Renis, HAUSER, Bebe Vio. Ma anche Pago, Chiara Galiazzo, Carlo Bernini, Kris Reichert ed altri grandi ospiti internazionali.

Obiettivo della Andrea Bocelli Foundation

Obiettivo è raccogliere fondi per progetti benefici promossi dalla fondazione del tenore. I proventi ricavati dalle serate di Celebrity Adventures Italy 2022 saranno devoluti a progetti educativi sulla penisola e ad Haiti. Nell’ambito del programma “break the barriers”.

Da anni la mission della Andrea Bocelli Foundation è di offrire opportunità di empowerment a persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, malattia ed esclusione sociale. Si vuole aiutare ciascuno a superare ogni barriera che ostacoli l’espressione del proprio potenziale.

In particolare, in Italia i fondi verranno destinati al nuovo progetto inaugurato a San Ginesio, nelle Marche, per l’Istituto Superiore per l’industria e Artigianato. Infatti, la struttura precedente è andata distrutta dallo sciame sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016.

Ad Haiti i contributi andranno a sostenere l’accesso all’istruzione di oltre 3 mila studenti delle cinque scuole: St. Philomene, St. Augustin, Notre Dame du Rosaire, Manitane Dame Marie e St. Raphael. Verrà assicurato il salario a tutto il personale didattico e trattamenti medici necessari ai bambini.