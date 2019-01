A Palazzo Grassi e Punta della Dogana l’alternanza scuola lavoro si fa in maniera artistica, realizzando video, coreografie e performance

Dal 2015 Palazzo Grassi – Punta della Dogana propone un programma di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro destinato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Un gruppo di ragazzi ha la possibilità di vivere un’esperienza lavorativa in un ambiente creativo e stimolante, di conoscere dall’interno un’istituzione museale e scoprirne in prima persona il funzionamento e le dinamiche. Affiancati da professionisti esterni e dallo staff dell’istituzione, gli studenti sono coinvolti in prima persona nella produzione e nella progettazione di strumenti di interazione e coinvolgimento del pubblico.

Avvicinandosi a un ambiente culturale internazionale, legato al passato nelle sue strutture ma proiettato verso il futuro nel suo contenuto, i ragazzi che svolgono l’Alternanza Scuola Lavoro a Palazzo Grassi – Punta della Dogana acquisiscono consapevolezza del ruolo sociale di un’istituzione culturale, progettando e realizzando iniziative rivolte al pubblico.

La complessità dell’arte contemporanea consente allo studente di confrontarsi in prima persona con temi estremamente attuali e di riflettere sulla sfida quotidiana dell’istituzione nel mediare e condividere la ricchezza dei suoi contenuti e della sua storia.

Video E…

Per il primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019, Palazzo Grassi – Punta della Dogana propone ai partecipanti del programma di Alternanza Scuola-Lavoro tre percorsi dedicati al video:

Video e… collezione

Percorso di lettura, interpretazione ed espressione critica sulle opere esposte nelle mostre in corso. Dopo un’introduzione ai linguaggi dell’arte contemporanea, gli studenti lavorano a un personale progetto di interpretazione. Impareranno inoltre le regole della narrazione visuale e del montaggio video: i contributi prodotti saranno poi pubblicati sul sito teens.palazzograssi.it

Video e… performance

Attraverso pratiche legate alla produzione video e all’arte performativa, si analizzerà, in dialogo con le opere della mostra in corso “Dancing with Myself”, come il meme diventi un mezzo democratizzante del nostro presente digitale collettivo. Il percorso con l’artista Jacopo Jenna cercherà elementi di relazione tra l’universo del meme, la rappresentazione visiva e la performance.

Video e… comunicazione

Che cosa si intende per video storytelling nell’era della comunicazione 2.0? Il percorso trasversale punta a trasmettere nozioni teoriche e pratiche per l’ideazione e realizzazione di contenuti video in ambito digital e social media. Il risultato finale del percorso guidato da Susanna Legrenzi prevede la produzione di un progetto speciale Venice: One Day at Museums. Una raccolta di micro-clip volte a raccontare l’altro turismo a Venezia, quello culturale.