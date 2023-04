Dopo un ponte di Pasquetta da record, il mondo del turismo Veneto si prepara ad un estate da sold out. Eppure l’orizzonte non è sereno. L’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro non è dietro l’angolo. A Jesolo gli albergatori ci stanno provando offrendo quaranta camere in un albergo dismesso come foresteria per il personale degli hotel. In questi giorni con un bel gioco di squadra hanno concordato con i sindacati della costa del Veneto Orientale un premio di produzione, un accordo finora mai raggiunto.

Il commento di Pierfrancesco Contarini

Pierfrancesco Contarini (presidente Aja – Associazione Jesolana albergatori): “l’obiettivo è quello di attrarre capitale umano nella località. abbiamo posto i primi tasselli con la foresteria, con la campagna di marketing “lavora a Jesolo”. questo è un ulteriore tassello che si aggiunge in modo tale da veicolare il più possibile il nome della località e dell’imprenditoria jesolana che cerca capitale umano, nonché quello di fidelizzare i dipendenti che già da anni lavorano nelle nostre aziende”

Premi e alloggi per il personale

Premi e quaranta alloggi non sono però abbastanza, se ci sono ragazzi che hanno già annunciato di voler gettare la spugna per quest’anno, dopo aver scoperto che gli affitti di una stanza sono aumentati. La foresteria non copre la domanda di tutti e non si parla solo di camerieri e cuochi, ma anche di bagnini e altri servizi.

Si parla di 12 mila euro a stagione, e i compensi non coprono le spese.

Il commento di Angelo Faloppa

Angelo Faloppa (presidente Confcommercio San Donà -Jesolo): “è stato un bel gioco di squadra, abbiamo dimostrato non solo a parole, ma anche nei fatti che se una o due delle località iniziano un percorso così importante poi lo condividono con le altre località.

In effetti tutta la costa da Bibione fino a Cavallino hanno aderito a questo progetto di integrazione con un benefit per i nostri collaboratori perchè riteniamo sia corretto e giusto in questo momento di difficoltà della ricerca del personale, riuscire a premiare tutti coloro che svolgo il loro lavoro con professionalità e con la massima collaborazione.

Purtroppo ultimamente si sentono spesso sui media che ci sono scorrettezze da parte di alcuni imprenditori, con termini che io reputo da osteria, su certi talk show che sentiamo anche nelle televisioni dove uno grida sopra l’altro. Noi invece di gridare vogliamo lavorare con i fatti siamo tutti perfettamente consci che c’è sempre qualche mela marcia anche tra gli imprenditori, questa mela marcia oltre a essere isolata e oltre a dover essere perseguita da chi tutela la legge fa anche concorrenza sleale nei confronti di coloro che si comportano correttamente”.

Si tratta di capire se gli imprenditori nel corso della stagione metteranno sul piatto altri alloggi con la forma della foresteria, magari con un altro gioco di squadra.