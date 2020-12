Durante il corso della stagione balneare del Veneto c’è stata una forte attività per far partire la macchina del turismo, per consentire la continuità occupazionale. Quest’ultima, ci spiega Alessandro Berton impiega decine di migliaia di operatori in tutta la costa, quindi è giusto ottenere degli aiuti da parte dell’amministrazione centrale.

Canoni demaniali

Si è chiesta la possibilità di ricalcolare i canoni demaniali, considerando l’effettivo utilizzo e l’effettiva durata temporale della stagione 2020. Dopo il primo diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, ci si è subito attivati per trovare una locuzione diretta con il Governo, trovata grazie alla persona del Sottosegretario Baretta.

L’Agenzia delle entrate ha, poi, confermato le ipotesi portate avanti da Unionmare Veneto e Faita. A queste segue la possibilità di applicare ai canoni quei crediti di imposta per gli immobili non abitativi, che sono previsti dal decreto rilancio.

Alessandro Berton

La notizia si accoglie con grande positività. Unionmare Veneto ha attivato, infatti, il team di legali per produrre un emendamento, che si presenterà in queste ore, con la speranza che il Governo lo accolga.

La speranza è che poi venga messo nella futura legge di stabilità del 2021, in modo che preveda la possibilità del riconoscimento di questi crediti d’imposta.