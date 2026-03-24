Al referendum ha vinto il No con il 53%

I dati sul referendum, ha vinto il no al 53,2%. Il dato sull’affluenza è stato importante, il 58,9% degli aventi diritto è andato a votare. Giorgia Meloni ha espresso il suo rammarico, in un video pubblicato sui suoi social, ha detto “ci inchiniamo alla volontà del popolo sovrano”. Matteo Renzi, intervistato fuori palazzo Chigi, ha letto la vittoria del No come una sconfitta della premier: “ha perso il tocco magico”. Francesco Petrelli presidente del Comitato camere penali per il sì, ha dichiarato che durante questa campagna referendaria l’ANM, associazioni nazionale magistrati, fondando un comitato si è fatta sempre più un soggetto politico.

la grande partecipazione, che questa consultazione ha raccolto, è stata molto significativa. Nel veneto si sono recati alle urne il 63, 47 % degli aventi diritto. Il Nord ha partecipato con picchi che non si registravano da tempo ad un referendum e in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha vinto il Si, anche se la media nazionale ha registrato la vittoria del No, grazie anche al voto delle regioni del Sud. Nel Veneto tutte le province oltre il 50%,. Meglio del Veneto hanno fatto: Emilia Romagna, Toscana (66,7%), Umbria (65,06%), Marche (63,77%) e Lombardia (63,75%).

Nel comune di Venezia

L’affluenza finale a Venezia rilevata è di 115.714 elettori su 183.292 aventi diritto, pari al 63,13%. La municipalità con lo scarto più alto a favore del No è stata Venezia-Murano-Burano, con il 59,38% di voti contrari alla riforma. Lido-Pellestrina è stata l’unica municipalità dove il Si ha vinto, con il 51,65%.

A Favaro, invece lo scarto è stato minimo, con il No che è prevalso del 50,39% e soli 83 voti di differenza. Tra Mestre-Carpenedo, Chirignago-Zelarino e Marghera il distacco è stato simile, tra i 12 e gli 8 punti percentuale.