Adriatica Ionica Race: al via la prima tappa da Favaro Veneto

Ha preso il via questa mattina, da Favaro, la prima tappa della “Adriatica Ionica Race”, che ieri sera, aveva visto a Mestre la disputa del “Prologo”, in un circuito cittadino di 3 km, ripetuto 25 volte, che ha voluto in qualche modo rendere omaggio all’indimenticato “Km del Corso” (disputatosi per varie edizioni, tra il 1984 ed il 2005).

Presenti alla partenza, tra gli altri, il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato, che ha fatto anche da “mossiere”, e l’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari.

“Esprimo la grande soddisfazione, anche a nome della città – ha sottolineato in una nota l’assessore comunale alla Mobilita, Renato Boraso – per aver potuto ospitare, in queste due sue prime giornate, questa nuova, ma già importante corsa professionistica a tappe. Ringrazio sia gli organizzatori per aver riportato il grande ciclismo a Mestre, sia tutti coloro che ne hanno reso possibile, in maniera impeccabile, lo svolgimento.”

1° tappa della Adriatica Ionica Race 2019

A partire oggi con la maglia celeste, simbolo del primato, il tedesco Bauhaus, impostosi ieri sera nello sprint finale, a ranghi compatti, del prologo, davanti al colombiano Hodeg Chagui e al belga Vanmarcke. La tappa odierna della corsa professionistica, organizzata dall’ex iridato Moreno Argentin, prevedeva un percorso di 189 km, sino a Grado, tutto in pianura, ma comunque con parecchie insidie, tra cui ben sei tratti inediti di sterrato per un totale di oltre 23 km.