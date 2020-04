Quarantena: come la stanno vivendo i consumatori? A parlarcene è il presidente dell’Adico, movimento consumatori del veneto per la sede di Mestre, Carlo Garofolini. Il quale spiega come alcune imprese sono già riuscite ad aprire, mentre altre stanno aspettando gli stanziamenti del governo. Pare, però, che chi ha fatto richiesta dovrà aspettare ancora per nuove limitazioni burocratiche. Ciò dà l’impressione che questo eccessivo fiscalismo avvantaggi il governo a non distribuire il denaro.

Adico

Nello specifico, a Mestre la situazione non è felice, ci sono troppe informazioni, ma poco chiare. Inoltre, l’ospite non trova corretto che non ci sia concordanza tra quello che viene detto dal governatore regionale e il governo centrale. Per lui questa situazione ha dimostrato che il federalismo regionale ha fallito e non funziona bene. Si è vista una mancanza di strategia e organizzazione.

I prezzi

A rimetterci alla fine sono i cittadini, che non capiscono cosa devono fare, non conoscono bene le regole e intanto devono pagare cifre esorbitanti per alcuni prodotti. In questo senso si è visto un aumento del costo delle mascherine e dei prodotti igienizzanti, oltre che alimentari a lunga conservazione.