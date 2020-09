Actv, tutte le corse da lunedì 14 settembre. Linee scolastiche

Actv informa che, a partire da lunedì 14 settembre, contestualmente con la ripresa delle scuole, i servizi di trasporto pubblico Actv vengono così modificati. GUARDA L’INTERVISTA: Luca Scalabrin: trasporti scolastici Actv all’apertura delle scuole

Navigazione Actv

Linea 1 – vengono attivate corse feriali aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole da Lido SME alle ore 07:27 (limitata a Sant’Angelo con fermata a San Samuele anziché a Ca’ Rezzonico) e 07:33, 7:43, 8:13 e 8:23 (limitate a San Zaccaria)

Linea 5.1 – vengono attivate le corse feriali aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole da Lido SME per F.te Nove delle ore 07:15, 07:35, 08:15 e 08:35

Linea 6 (servizio solo feriale) – le corse in partenza da P.le Roma dalle ore 06:21 alle ore 08:41 ed in partenza dal Lido SME dalle ore 06:42 alle ore 08:22 omettono le fermate Santa Marta, San Basilio e Spirito Santo

Linee 8 e 18 – il servizio viene sospeso

Linea 10 (servizio solo feriale) – viene riattivata la linea con fermata aggiuntiva a Giardini

Linea 14 – vengono sospese le corse di linea 14 da San Zaccaria delle ore 17:35 e 18:40 e da P.ta Sabbioni delle ore 10:50, 11:20, 11:55 e 12:25 (sostituite dalle corse di linea 15)

Linea 15 – viene riattivata la linea

Automobilistico e tranviario urbano Actv

FERIALE

Linea 2 – il servizio viene intensificato con corse di rinforzo da Don Sturzo e Puccini dalle ore 07:00 alle ore 09:00

Linea 5 – il servizio viene intensificato passando da 2 corse/ora a 3 corse/ora

Linea 4L – il servizio viene intensificato con corse di rinforzo da Mestrina dalle ore 07:00 alle ore 09:30

Linea 16 – intensificazione del servizio dalle ore 05:00 alle ore 06:00 e dalle ore 20:00 alle ore 00:20

Linea 19 – intensificazione del servizio serale con l’inserimento della corsa da Venezia alle ore 00:02

Linea 44 – riattivazione del servizio (consulta l’avviso dedicato)

Linea 80 – intensificazione del servizio dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Linea 81F – riattivazione del servizio al sabato

FESTIVO

Linea T1 – intensificazione del servizio da 2 corse/ora a 4 corse/ora

Linea T2 – intensificazione del servizio da 2 corse/ora a 3 corse/ora

Linea 2 – intensificazione del servizio da Venezia dalle ore 23:30 alle ore 00:40

Linea 4 – intensificazione del servizio dalle ore 23:45 alle ore 01:30

Linea 4L – intensificazione del servizio dalle ore 12:30 alle ore 16:30 e dalle ore 22:00 alle ore 00:00

Linea 5 – intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 00:40

Linea 6 – il servizio viene effettuato con 3 corse/ora e intensificato dalle ore 21:00 alle ore 00:00

Linea 6L – riattivazione del servizio con 3 corse/ora

Linea 9 – intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 00:40

Linea 10 – intensificazione del servizio dalle ore 06:00 alle ore 00:00

Linea 15 – intensificazione del servizio dalle ore 06:30 alle ore 19:30 e prolungamento a Stazione Ferroviaria di Mestre

Linea 16 – riattivazione del servizio dalle ore 22:30 alle ore 00:20

Linea 18 – riattivazione del servizio con 1 corsa/ora da/per Ca’ Sabbioni dalle ore 06:45 alle ore 21:00

Linea 19 – intensificazione del servizio serale con l’inserimento della corsa da Venezia alle ore 23:55

Linea 81F – riattivazione del servizio

Automobilistico urbano Lido e Pellestrina

Linea A – ripristinato il servizio invernale con attestazione della linea A con capolinea Faro Rocchetta (sospeso il collegamento con Alberoni Spiaggia) e P.le Ravà (sospeso il prolungamento verso via Klinger).

Linea B – riattivazione della linea con il percorso S.M. Elisabetta – via S. Gallo – Malamocco e viceversa

Linea C – modifica del percorso con capolinea S.M. Elisabetta – via S. Gallo – via Parri e viceversa

Linee CO-CA – sospese

Linea V – effettuata come da orario invernale 2019/2020 con 2 corse/ora

Linea 11 – fino alla riapertura di P.le Casinò, prevista per il giorno 19/09/2020, continua con il percorso di andata e ritorno per via S. Gallo con fermata incrocio Morosini

Automobilistico Urbano Chioggia

Ripristino dei percorsi e degli orari invernali 2019/2020, ad eccezione della linea 21 che rimane invariata rispetto ad oggi

Automobilistico extraurbano

FERIALE

Linea 12E – intensificazione del servizio dalle ore 06:30 alle ore 15:35

Linea 14E – riattivazione del servizio

Linea 17E – intensificazione del servizio dalle ore 5:20 alle ore 19:00

Linea 3E – intensificazione del servizio dalle ore 6:05 alle ore 18:10

Linea 4DE – riattivazione del servizio

Linea 6E – intensificazione del servizio dalle ore 5:30 alle ore 8:00

Linea 7DE – riattivazione del servizio

Linea 8E – intensificazione del servizio con l’inserimento di nuove corse dalle ore 5:30 alle ore 8:00

Linea 9E – riattivazione del servizio

Linea HE – intensificazione del servizio dalle ore 7:10 alle ore 17:00

Linea 53E – il servizio viene riorganizzato con 1 corsa ogni 40 minuti da Padova per Dolo e 2 corsa/ora da Dolo per Venezia con transito per Malcontenta e Mestre, durante il giorno sono inoltre programmate delle corse di rinforzo a supporto del servizio nelle ore di maggiore affluenza

Linea 54E – riattivazione del servizio

Linea 54RE – riattivazione del servizio

Linea 55E – intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 19:30

Linea 55SE – riattivazione del servizio

Linea 56E – riattivazione del servizio

Linea 57E – intensificazione del servizio dalle ore 07:00 alle ore 17:30

Linea 58E – intensificazione del servizio dalle ore 04:00 alle ore 23:30

Linea 58RE – intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 17:30

Linea 59E – riattivazione del servizio

Linea 66E – intensificazione del servizio dalle ore 6:30 alle ore 15:30

Linea 67E – intensificazione del servizio dalle ore 6:30 alle ore 21:00

Linea 6R7E – intensificazione del servizio dalle ore 4:45 alle ore 21:00

Linea 81E – intensificazione del servizio dalle ore 6:30 alle ore 19:00

OMNIBUS – riattivazione del servizio

FESTIVO

Linea 5E – intensificazione del servizio da Maerne dalle ore 9:00 alle ore 21:30

Linea 6E – intensificazione del servizio da Martellago dalle ore 9:30 alle ore 20:30

Linea 7E – intensificazione del servizio dalle ore 7:30 alle ore 20:30

Linea 8E – intensificazione del servizio dalla Stazione Ferroviaria di Mogliano dalle ore 9:30 alle ore 21:00

Linea 53E – il servizio viene riorganizzato con 1 corsa/ora da Padova per Dolo da Padova per Dolo e 2 corsa/ora da Dolo per Venezia con transito per Malcontenta e Mestre, rinforzi da Dolo per Venezia dalle ore 16:30 alle ore 20:00

Servizio a supporto della riapertura delle scuole

URBANO – Linee 9-10S-13-16-19-20-21-24-31-32-45-7-7L-8/ – corse aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole

EXTRAURBANO – Linee 10E-11E-12E-14E-16E-17E-2E-3E-4E-5E-7DE-7E-8AE-8E-9E-53E-54E-55E-55SE-56E-57E-58E-59E-66E-67E-72E-73E-81E-83E – corse aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole

La capienza nei mezzi Actv

Si ricorda che con l’entrata in vigore del nuovo DPCM e in coerenza con l’Ordinanza della Regione Veneto in fase di emanazione, la capacità dei mezzi viene ridotta al 80% del dato di omologazione definito dal costruttore, fatte salve le eccezioni sul distanziamento sociale riguardanti le persone che vivono nella stessa unità abitativa, i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, i minori accompagnati. Si ricordano inoltre le principali raccomandazioni e norme di comportamento per i passeggeri del trasporto pubblico: