Acqua alta: il bilancio del primo fine settimana di febbraio

Il fine settimana appena trascorso sarà ricordato per gli eventi mareali che hanno interessato la città. Oggi l’acqua alta ha raggiunto un picco di 111cm

Da venerdì 1 febbraio tutti i massimi di marea hanno richiesto il suono delle sirene: Venerdì 1 alle ore 23, la marea ha raggiunto 112cm, sabato 2 alle ore 9.20 la marea ha raggiunto 113cm, stesso valore -113cm- registrato anche alle ore 23.45, mentre domenica 3 alle ore 8.20 la marea ha raggiunto 111cm.

Il livello medio del mare di questi primi giorni di febbraio è stato di 79cm.

La perturbazione

La nostra regione è stata infatti interessata da un’importante perturbazione atlantica che muovendosi dal Golfo di Marsiglia verso le coste italiane, oltre a portare la neve in montagna, ha causato forti venti di scirocco su tutto l’Adriatico centro meridionale. Il vento ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla costa veneziana. Il livello medio del mare da un valore mensile di gennaio pari a 33cm è arrivato a segnare 79cm per i primi tre giorni di febbraio, la temperatura dell’aria è salita improvvisamente come si può vedere dal grafico, e sempre per effetto dello scirocco in piattaforma Acqua Alta sono state registrate onde di quasi 4 metri.

La pressione atmosferica ha invece fatto segnare un record presentando il valore medio settimanale più basso degli ultimi 10 anni.

La marea

Gli eventi mareali erano stati preannunciati dal Centro Maree già da domenica 27 gennaio e nel Bollettino, e poi aggiornati e comunicati come di prassi sia sui canali tradizionali che attraverso i consueti sms.

Un unico problema è stato riscontrato domenica nel primo mattino, quando un guasto agli apparati informatici del Centro ha impedito per più di un’ora l’aggiornamento della previsione. I tecnici sono riusciti comunque ad inviare un sms nei tempi previsti e dare comunicazione dell’andamento della marea attraverso il sito internet comunale. Appena il guasto è stato risolto è stato prodotto un aggiornamento della previsione e sono state azionate le sirene cittadine.

La saccatura atlantica ormai ha terminato i suoi effetti e la pressione atmosferica ora sta salendo. Arpa Veneto annuncia: “Da lunedì l’arrivo di aria più secca e fredda da nord sarà associata a tempo più stabile, con un calo delle temperature, specie nei valori minimi”.