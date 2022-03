“Abbecedario è il mio ultimo libro edito Aragno. Si tratta di un dizionario con i termini dell’economia e della finanza spiegati in modo elementare e molto semplice. Un libro per ragazzi e per coloro che non sanno nulla di economia che vogliono avvicinarsi a questa scienza.

Serve a comprendere la realtà che ci circonda, i fatti economici e a tutelare i nostri risparmi.

Abbecedario, quindi, edito da Aragno, è il sesto libro che dedico all’educazione finanziaria. Ritengo che in questo paese l’educazione finanziaria, purtroppo, non sia conosciuta. Siamo agli ultimi posti in Europa.

È importante che venga conosciuta da tutti perchè con l’educazione finanziaria siamo più consapevoli nelle nostre scelte economiche.”