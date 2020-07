Alessia Marcuzzi tornerà a condurre Temptation Island

Temptation Island torna su Canale5, a settembre, e a condurlo sarà Alessia Marcuzzi: lo confermano i listini di Publitalia che svelano la proposta commerciale dell’azienda in cui compare la versione post vacanze dello show, dopo quella presentata da Filippo Bisciglia, attualmente in onda. Secondo le prime informazioni anche la prossima edizione sarà mista con coppie vip e nip che metteranno alla prova il loro amore, come si deduce dai casting già aperti.

L’anno scorso si è rivelata all’altezza delle aspettative

Nel 2019, dopo l’addio di Simona Ventura, la Marcuzzi era sbarcata in Sardegna per raccontare le avventure dei concorrenti del programma: una conduzione, con tre milioni di telespettatori, che aveva segnato la sua rivincita dopo le critiche per L’isola dei Famosi e il caso Corona-Fogli. Alessia si era rivelata da subito all’altezza delle aspettative, dimostrando una forte capacità di immedesimazione, la capacità di comprendere i sentimenti delle coppie e raccontarli. Iconico il suo abbraccio a Serena Enardu dopo il falò di confronto in cui l’ex tronista sarda aveva lasciato Pago. Mentre in occasione del faccia a faccia fra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato, si era schierata dalla parte della showgirl, chiedendo all’imprenditore di abbassare i toni.

Alessia aveva ringraziato la produttrice De Filippi

Alla fine la conduttrice aveva ringraziato la produttrice Maria De Filippi scrivendo su Instagram: «Quante emozioni condivise con tutti. Non le dimenticherò mai, neanche uno sguardo andrà via dalla mia testa e dal mio cuore. Grazie a questa meravigliosa squadra (che poi è un po’ una famiglia) di Temptation Island, perché il successo di un programma è sempre il successo di tutto il gruppo».