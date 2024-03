Inizio della bonifica a Piombino Dese, una svolta contro l’inquinamento

Oggi, a Piombino Dese (PD), sono iniziati i lavori di bonifica di un sito inquinato da decenni. Questo è avvenuto grazie alla Legge Speciale per Venezia. È prevista la demolizione della struttura e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Le parole di Roberto Marcato, Assessore regionale Veneto allo Sviluppo economico: “Siamo a Piombino Dese (PD) e, finalmente partono i lavori per la bonifica di questo sito. È un sito che ha problemi ormai da decenni: ci sono rifiuti pericolosi che vanno smaltiti, tutta la struttura va demolita e c’è una copertura in Eternit.”

“Ancora una volta la regione ha trovato le risorse grazie alla Legge Speciale per Venezia per bonificare tutto questo sito. L’intervento regionale ammonta a oltre 760 mila euro, in collaborazione con il comune di Piombino Dese. Oggi, finalmente, partono i lavori e ridaremo al territorio un sito disinquinato.”

Investimenti regionali fondamentali per i lavori alla fabbrica di Piombino Dese

“Ribadisco, di nuovo, il concetto che la Legge Speciale per Venezia ha garantito, fino ad oggi, di poter bonificare questi siti. Purtroppo però, le risorse sono finite, diversamente invece, i siti inquinati non sono finiti, anzi. Quindi, io spero vivamente che, ancora una volta, ci sia la volontà da parte del governo di Roma di rifinanziare questa legge che non viene finanziata dal 2011.”

L’intervento a Piombino Dese segna un passo importante nella bonifica di siti inquinati. Tuttavia, il rinnovo del finanziamento della Legge Speciale per Venezia rimane cruciale per affrontare sfide future simili.

GUARDA ANCHE: Dopo un femminicidio inizia la violenza sugli orfani