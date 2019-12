Medici di famiglia dell'Ulss4: 6 in pensione da gennaio

Con l’arrivo del nuovo anno 6 medici di famiglia, avendo maturato i requisiti per la pensione, cesseranno la propria attività.

Medici di famiglia

Dal 1 gennaio andranno in quiescenza: Marina Perissinotto con studio medico a San Donà di Piave; Leonardo Mariani che ha studio medico a Jesolo; Stefano Sant’Andrea con studio a Portogruaro; Giovanni Striuli con studio a Caorle, Aldo Casonato con studio medico a Pramaggiore. A questi si aggiungerà il 6 gennaio anche il dottor Antoine Guerbo con studio medico a San Donà di Piave.

“La maggioranza degli assistiti dei medici in pensione potrà scegliere il nuovo dottore tra quelli già attivi nel proprio Comune – rassicura il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza – . E’ il caso dell’area sandonatese dove l’assenza di Guerbo e Perissinotto verrà sopperita dai colleghi che hanno ancora ampia disponibilità ad accogliere nuovi utenti. A questo va aggiunto inoltre che, sempre a San Donà, dal 2 gennaio si insedierà un nuovo medico, il dottor Paolo Ferrari. Allo stesso modo anche gli assistiti dei dottori Mariano a Jesolo, e Sant’Andrea a Portogruaro, potranno trovare collocazione dagli altri medici di famiglia operanti nello stesso territorio comunale”.

I pazienti

Per quanto riguarda invece gli utenti dei dottori Casonato (Pramaggiore) e Striuli (Caorle),l’Ulss 4 ha avviato le procedure per la sostituzione temporanea e procedere poi con la copertura definitiva dei due posti, come previsto dalla normativa che disciplina la materia.

In questi giorni il personale dell’Azienda sanitaria iniziato a spedire le comunicazioni agli utenti interessati alle novità, per via postale. Nelle lettere sono indicate le tre possibili modalità per effettuare il cambio di medico: direttamente all’anagrafe sanitaria, compilando il modulo ricevuto e inviandolo per mail a segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it, oppure inviando il modulo per posta a: Direttore del Distretto Unico Ulss 4, Piazza De Gasperi n. 5, Cap 30027 San Donà di Piave.

Come previsto dalla normativa di riferimento, la scelta del nuovo medico non potrà essere effettuata in automatico dall’Ulss4 ma dovrà essere compiuta dall’utente per garantire la massima trasparenza e la libertà di scelta.