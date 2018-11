Da oggi i governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia sono commissari all’emergenza a titolo gratuito. Entro 50 giorni tutti i tronchi abbattuti dalla tempesta dovranno essere rimossi

Luca Zaia e Massimiliano Fedriga sono da oggi i due commissari all’emergenza per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono stati incaricati da Angelo Borrelli, capo della protezione civile e opereranno a titolo gratuito.

“Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo è tornare come prima e più di prima”. Lo ha dichiarato Zaia subito dopo aver appreso la notizia, mentre nelle immagini vedete i lavori in corso per il ripristino dell’acquedotto in Val de Ciot.

Zaia non nasconde la preoccupazione per il nuovo incarico perchè ha dichiarato si tratta della situazione più complicata che mi sia mai capitato di affrontare. I prossimi passi saranno la nomina dei vice commissari e dei soggetti attuatori.

Entro 20 giorni dovrà essere predisposto il piano degli interventi per il soccorso alle persone e il ripristino dei servizi. In caso di abitazioni distrutte o sgomberate ai nuclei famigliari potranno essere dati alloggi gratuiti o contributi mensili da 400 a 900 euro mensili, confermati la sospensione dei mutui e per il solo Veneto il presidio antisciaccallaggio con l’invio di 36 militari.

Riguardo gli alberi abbattuti entro 50 giorni dovranno essere raccolti, in caso di inerzia il commissario agirà d’imperio.