Sarà un agosto di intenso lavoro per i centri vaccinali se arriveranno le prenotazioni. Le Ulss venete sono pronte a ricevere i giovani per la prima dose e invitano a prenotarle, essendoci molte dosi disponibili. Sono ben 11 mila vaccini per il territorio dell’Ulss 3 Serenissima, e 25 mila per il Veneto orientale.

Vaccini

Interviene Anna Pupo, Direttrice Dipartimento Ulss 4 del Veneto Orientale: “In questa seconda metà del mese ci stiamo dedicando soprattutto alle seconde dosi, e abbiamo ancora circa un centinaio di posti disponibili per le prime dosi. Mentre nel mese di agosto ci sarà un grande lavoro di somministrazione delle prime dosi. Abbiamo oltre 29 mila dosi, di cui 4 mila già prenotate. Faccio un appello soprattutto alle fasce più giovani di prenotarsi e vaccinarsi nel mese di agosto.”

Molti i giovani non vaccinati

Intanto l’indice di contagio nel territorio di San Donà di Piave è sotto la media rispetto al Veneto. Ci si aspetta un picco nei prossimi giorni, soprattutto tra i ragazzi, che costituiscono la fascia d’età più colpita, non essendo vaccinati, e reduci dai festeggiamenti per la vittoria agli Europei.

Rimane l’appello per chi fa vita sociale a fare il tampone, che è eseguito gratuitamente negli ambulatori delle Ulss di tutta la regione.