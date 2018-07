Vendemmia nel Veneto: il via a Ferragosto

Nel Veneto la raccolta inizierà nella settimana di ferragosto. Sotto la lente tutti i dati previsionali di una vendemmia che si annuncia buona.

Manca poco più di un mese all’inizio delle operazioni di vendemmia in Veneto. Nella settimana di ferragosto, o al massimo da lunedì 20 agosto, si comincerà a raccogliere le uve Pinot e Chardonnay per le basi spumante. Da quel momento si procederà via via con tutte le altre varietà. Gli addetti ai lavori annunciano finalmente una vendemmia nella norma: anche se l’andamento meteo è stato fin qui sì assai oscillante, con tante giornate calde e umide, complessivamente si è rivelasoddisfacente.

“Sui Colli Euganei – fa notare Roberto Toniolo della Cantina di Vo – in alcune aree ha piovuto abbondantemente, tanto che abbiamo dovuto intervenire con qualche trattamento in più rispetto alla media per far fronte agli attacchi di peronospora e oidio. In altre zone invece le precipitazioni sono state più scarse. Complessivamente però nei vigneti dei Colli padovani la situazione è più che buona. Questo vale sia per la quantità che per la qualità delle uve”.

Per tutte le varietà lo stato fitosanitario delle uve è al momento soddisfacente a causa delle tante giornate umide e calde fin qui registrate. Episodi di flavescenza dorata e mal dell’esca si sono presentati sia su uve nere, sia a bacca bianca, in particolare sulla Glera (Prosecco).

Nell’area trevigiana e veneziana, come pure nelle altre zone viticole venete, la maturazione delle uve precoci e del Merlot ha già raggiunto buoni livelli. Anche in queste zone, dunque, l’avvio della vendemmia è confermato a ridosso di ferragosto.

I tecnici delle cantine dislocate lungo il Piave segnalano problemi di peronospora,ma la situazione pare sotto controllo. Proprio ieri intanto i Servizi fitosanitari regionali hanno autorizzato i viticoltori ad aumentare l’utilizzo di rame da 6 a 9 kg/ha.

E’ in questo contesto che prenderà il via la 44^ edizione dello storico incontro sulle previsioni vendemmiali. Promosso da Veneto Agricoltura in collaborazione con Regione, AVEPA, ARPAV, CREA-VE, Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il focus si svolgerà il prossimo 10 agosto a Legnaro-Pd presso la sede dell’Agenzia regionale. Obiettivo sarà fare il punto sulla prossima vendemmia nel Nord Est, in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia, nonché in Francia e Spagna. Prevista la partecipazione di rappresentanti di Istituzioni, aziende vitivinicole, cooperative, operatori del mondo vino e della stampa.

Al momento quindi lo stato fitosanitario delle uve sotto controllo. In gran parte del vigneto veneto la vendemmia si annuncia più abbondante rispetto allo scorso anno, che era stata un’annata piuttosto scarsa.