Luca Lezzerini è il nuovo portiere del Venezia F.C.

Contratto fino al 2021 per Luca Lezzerini. Il portiere classe 1995 arriva a titolo definitivo dall’Avellino e da questa mattina si sta allenando con i nuovi compagni.

Luca Lezzerini è il nuovo rinforzo per la porta arancioneroverde. Il portiere ventitreenne arriva a titolo definitivo dall’US Avellino 1912 e già da questa mattina si è messo a disposizione degli allenamenti di Stefano Vecchi. Per il nuovo giocatore un contratto triennale fino al giugno 2021.

Il portiere ha esordito in serie A con la maglia della Fiorentina in cui ha seguito tutta la trafila delle giovanili. Arrivati in Campania un anno e mezzo fa ha collezionato in tutto 21 presenze con la maglia degli irpini.

Fino all’Under 19 Lezzerini è stato stabilmente nel giro delle nazionali giovanili italiane. Ora in vista della prossima stagione di serie B si prepara un duello in laguna con l’altro portiere dei veneziani: Guglielmo Vicario.

Sarà in seguito al ritiro sull’Altopiano di Pinè che scopriremo chi succederà a Audero nella titolarità della difesa della porta dei lagunari.