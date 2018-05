Nel primo anniversario del tragico attentato di Manchester, Ariana Grande ha inviato un messaggio ai propri fan, Jovanotti invece ha messo all’asta i lampadari dei suoi concerti, mentre Malika Ayane sta per tornare in pista con un nuovo singolo.

Ricorre oggi, martedì 22 maggio, il primo anniversario dell’attacco suicida alla Manchester Arena al termine del concerto di Ariana Grande, costato la vita a 22 persone e il ferimento di altre 139. E lei ricorda l’evento con questo tweet: «Ho pensato a tutti voi oggi e ogni giorno. Vi amo con tutta me stessa e vi dono tutta la luce e il calore che ho da offrire in questa giornata impegnativa».

In questa intervista a Time Magazine Ariana racconta come quel tragico evento l’abbia cambiata: «La musica dovrebbe essere la cosa più sicura al mondo. Penso che sia per questo motivo che ogni giorno ho ancora un fardello così pesante sul mio cuore…. è ancora molto doloroso». Anche il sindaco di Manchester, Andy Burnham, si è affidato a Twitter per diffondere questo messaggio, mentre la città ha ricordato il tragico evento con una messa nella Cattedrale, una veglia funebre e un minuto di silenzio a livello nazionale alle 14:30.

Intanto in Italia sono stati messi all’asta fino a fine giugno (su questo sito) i 13 lampadari che ogni sera illuminano il grande Salone delle feste del tour 2018 di Jovanotti. Ogni lampadario – 370 centimetri di diametro e 200 metri lineari di pendagli di cristallo – è collegato a una onlus, alla quale andrà l’incasso della vendita: si va da Save the Children a Terre des Hommes, passando per Enpa e Lav.

Malika Ayane, invece, ha annunciato per venerdì 25 maggio l’uscita del singolo “Stracciabudella”, che anticipa la pubblicazione autunnale del suo quinto album “Domino”. Lo stesso giorno, dalle 12.00, saranno disponibili QUI i biglietti del tour, che partirà il 6 novembre da Genova.