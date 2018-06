Inizia il conto alla rovescia per i Campionati del Mediterraneo, il mega evento che verrà ospitato allo stadio Armando Picchi.

A circa 70 giorni dall’inizio del fine settimana di gare, le nazioni iscritte sono 24: oltre all’Italia, hanno confermato la presenza le Nazionali di Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia, Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.

Circa 400 gli atleti attesi in pista nei due pomeriggi di gare. Quarantadue i titoli in palio: 21 maschili e altrettanti femminili. I Campionati del Mediterraneo under 23 hanno una storia recente: la manifestazione ha debuttato appena quattro anni fa con l’obiettivo di offrire una nuova occasione di confronto ad atleti prossimi ad affacciarsi sui massimi palcoscenici internazionali. La cadenza dell’evento è biennale (in stagioni alterne rispetto ai Campionati Europei di categoria): la prima edizione si è disputata ad Aubagne, in Francia, nel 2014. La successiva è andata in scena a Tunisi nel 2016.

Per Jesolo la rassegna avrà un doppio significato: confermare gli stretti rapporti che da alcune stagioni legano la rinomata località balneare veneziana al mondo dell’atletica leggera (tante le edizioni dei campionati italiani giovanili ospitate nelle ultime annate dallo stadio Picchi) e costituire una sorta di collaudo organizzativo in vista dei Campionati Europei Master che si svolgeranno negli stadi e sulle strade del litorale veneziano nel settembre del 2019.

Ha voluto far arrivare il proprio messaggio anche il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi: “Jesolo crede nell’atletica, come dimostrano le splendide edizioni organizzate qui, nell’ultimo decennio, dei Campionati Italiani Cadetti e Allievi, e delle Finali Scudetto, sia assolute che master.

Il 9 e 10 giugno lo stadio Picchi tornerà a colorarsi con una grande rassegna, ma questa volta dedicata alle squadre Nazionali. Arriveranno a Jesolo provenienti dai 3 continenti di Europa, Africa e Asia: in pista e sulle pedane ci saranno i nostri migliori giovani, alcuni già protagonisti delle grandi rassegne mondiali, che sapranno emozionare ed esaltare il pubblico e gli appassionati. A nome della Federazione Italiana di Atletica Leggera voglio ringraziare il Comune, capace di creare una sinergia esemplare sul territorio, e la MAU per la grande fiducia che ha riposto in noi”.

Vedi Jesolo Live ogni giorno su Televenezia (canale 71) dal lunedì al venerdì alle ore 18:30 e il sabato e la domenica alle ore 20:15. In replica su Televenezia TG (canale 191) dal lunedì alla domenica alle ore 20:45. Scrivici su jesololive@televenezia.it